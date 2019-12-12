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  • 12.12.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 13:03

, 100 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı! 894 lira taksitle evler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Dar gelirliye konut projesi ile ilgili yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır şeklinde konuştu. Bu anlamda İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Başkan Erdoğan açıkladı! 894 lira taksitle evler...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler yapıp vatandaşın hizmetine sunan bir kurumdur. TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut sahibi olmak isteyenler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan ilanları yakından takip ediyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. TOKİ tarafından dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut projeleri ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.

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