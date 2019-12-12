Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler yapıp vatandaşın hizmetine sunan bir kurumdur. TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut sahibi olmak isteyenler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan ilanları yakından takip ediyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. TOKİ tarafından dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut projeleri ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.

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