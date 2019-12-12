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  • 12.12.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 12:09

'den asgari ücretliye ve ye 100 bin sosyal konut başvuru şartları nedir? TOKİ'den konut nasıl alınır?

asgari ücretli ve vatandaşlarımızı oldukça mutlu edecek. Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak sosyal konutlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı, bugün saat 12.00'de başladı. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Peki TOKİ'den sosyal konut nasıl alınır? İşte , dar gelirli 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detayları...

TOKİ'den asgari ücretliye ve dar gelirliye 100 bin konut

Sosyal konutlara sahip olma şartlarını, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtılacak. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Peki TOKİ'den sosyal konut nasıl alınır? İşte TOKİ asgari ücretli, dar gelirli 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detayları...

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