Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberlerin düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiğini duyurdu.

BKM, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler üzerine açıklamada bulundu.

İlgili haberlerin, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkedeki tüm ödeme kartlarının ve kullanıcıların dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşların, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen gösterdiği ifade edildi.

Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemlerin, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alındığı bildirilen açıklamada, tüm kullanıcıların kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye "www.bilgiguvende.com" adresinden her zaman ulaşabileceği kaydedildi.

İŞTE O İDDİALAR

Dünyanın önde gelen teknoloji ve iş dünyası odaklı internet sitelerinden olan ZDNet, Türkiye'deki kredi kartı kullanıcılarını fazlasıyla yakından ilgilendiren ve tedirgin eden bir rapor paylaştı. ZDNet'in iddiasına göre Türkiye'deki 455 bin kredi kartının bilgileri çalınmış durumda. Üstelik sektörden bazı Türk kaynaklar, ZDNet'in iddiasını doğruluyor.

ZDNet'in iddiasına göre 455 bin kredi kartına ait bilgiler, Joker's Stash isimli "en büyük kart mağazası"nda satışa sunulmuş durumda. Güvenlik araştırmaları yapan Group-IB'den yetkililerinin ZDNet'e yaptıkları açıklamaya göre kredi kartı bilgileri, 28 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında 30.000 + 30.000 + 190.000 + 205.000 şeklinde dört farklı parti halinde sızdırıldı.

Söz konusu sızıntının hackerlara getirisi ise 500 bin dolar seviyesinde oldu. Bunun, son yıllarda Türkiye'de gerçekleşen en büyük sızıntı olduğunu dile getiren Group-IB'den yetkilileri, Türkiye'den kredi kartı bilgilerinin nadiren sızdırıldığını belirtti.

HEM KREDİ KARTI HEM DE BANKA KARTI BİLGİLERİ ÇALINDI

Group-IB'nin siber suçlar araştırma bölümü başkanı Dmitry Şeştakov, yalnızca kredi kartlarının değil banka kartı bilgilerinin de çalındığını dile getirirken, "Kartların son kullanma tarihi, CVV/CVC, kullanıcı adı gibi bilgilerin yanı sıra isim, e-posta adresi ve telefon numaralar bulundu. Üç kaynaktan dolayı kartlar çalınmış olabilir. Bunlardan birincisi kullanıcının kredi kartı bilgilerini sahte sitelere vermesi, ikincisi browserlardan verileri çalan kötü amaçlı uygulamalar ve üçüncüsü ise JavaScript bazlı dolandırıcıların hacklenmiş sanal mağazaya verilerini girmesiyle olur. Çoğunlukla üçüncü durum yaşanıyor." şeklinde konuştu. Şeştakov, yetkili mercilere konuyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığını dile getirirken, söz konusu sızıntının dünya çapında 2019'daki en büyük ikinci veri ihlali olduğunu dile getirdi.

İLK ŞİKAYETLER GELMEYE BAŞLADI

Yaşanan hırsızlık sonrası bazı kart sahiplerinin hesaplarından para çekimi ve harcama gerçekleştiğine yönelik iddialar sosyal medyada paylaşıldı.