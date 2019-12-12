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  • 12.12.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 12:46

faizsiz konut kredisi sorgulama nasıl yapılır? başvuru şartları nelerdir?

faizsiz konut kredisi ilk defa 1985 senesinde verilmeye başlandı. Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için duyuru edilen senelik fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2019 yılı için 137.000,00 TL’dir. Belirli şartlar dahilinde verilen daha sonraki yıllarda şartlar genişletilerek daha iyi avantajlar sunmaya başladı. TOKİ, E Devlet Kapısı ortaklaşa iş sayesinde faizsiz konut kredisi sorgulamaları internet ortamında yapılabiliyor. Peki TOKİ faizsiz konut kredisi nasıl alınır, başvurulur, miktarı ne kadardır?

TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konunun başında geliyor. TOKİ faizsiz konut kredisi almak için bazı şartlar var. Ayrıca TOKİ faizsiz konut kredisi için belirli limit bulunuyor. İşte tüm ayrıntılar... TOKİ, E Devlet Kapısı işbirliği sayesinde faizsiz konut kredisi sorgulamaları internet ortamında yapılabiliyoır. E Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile E Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama" yazıp tıklayın.

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