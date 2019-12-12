TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konunun başında geliyor. TOKİ faizsiz konut kredisi almak için bazı şartlar var. Ayrıca TOKİ faizsiz konut kredisi için belirli limit bulunuyor. İşte tüm ayrıntılar... TOKİ, E Devlet Kapısı işbirliği sayesinde faizsiz konut kredisi sorgulamaları internet ortamında yapılabiliyoır. E Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile E Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama" yazıp tıklayın.

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