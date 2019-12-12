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  • 12.12.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 13:03

Dar gelirli vatandaşlara müjde! TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri hangi illerde yapılacak? ?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini tanıttı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak bu projenin hangi illere yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri hangi illerde yapılacak? ?

TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak?

TOKİ sosyal konut projeleri hangi illere yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesinin tanıtımı bugün yapıldı. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, 100 bin sosyal konut projesi, 81 ilde gerçekleştirilecek. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

PEKİ, ŞARTLAR NEDİR? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

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