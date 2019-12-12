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  • 12.12.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 12:59

'den çekilişsiz kurasız konut fırsatı! TOKİ evi nasıl alır? En az 96 bin lira....

Başkanlığı () dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler yapıp vatandaşın hizmetine sunan bir kurumdur. TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut sahibi olmak isteyenler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan ilanları yakından takip ediyor. TOKİ tarafından son olarak dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut projeleri ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Kurum aracılığıyla son olarak 1.903 konut fırsatı vatandaşlara sunuldu. 22 ilde başlatılan projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Konutlar için kura da yapılmıyor, başvuru yapılması yeterli oluyor..

Dar gelirli TOKİ’den ev nasıl alır? En az 96 bin lira....

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut projeleri ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak kurum tarafından 50 bin konut projesinde kuralar çekilip asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ'nin dar ve orta gelirliler için konut fırsatları tüm hızıyla sürüyor. TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Dar gelirli TOKİ'den ev nasıl alır? TOKİ başvuru şartları neler?

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