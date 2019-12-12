Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut projeleri ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak kurum tarafından 50 bin konut projesinde kuralar çekilip asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ'nin dar ve orta gelirliler için konut fırsatları tüm hızıyla sürüyor. TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Dar gelirli TOKİ'den ev nasıl alır? TOKİ başvuru şartları neler?