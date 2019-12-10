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  • 11.12.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:40

32 günlük vadeli mevduat hesabı oranları! Faiz indirim müjdesi peş peşe geldi! En fazla faiz veren değişti!

Merkez sı tarafından Haziran ayından bu yana yapılan 1000 baz puanlık indirimi sonrası bankaların kredi faiz oranları kadar vadeli hesap faiz oranları da gerilemeyi sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrası bankaların kredi oranları için yapılan indirimlerin yanı sıra vadeli hesap faiz oranları da düştü. Bankaların faizlerinde son durum ne, en yüksek faiz hangi bankada, 10 bin liranın aylık getirisi kaç lira, hangi banka daha yüksek faiz veriyor? Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır.

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları çakıldı

Faiz indirim müjdeleri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda aylık yani 32 günlük mevduat faiz oranları değişti. Birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu gelişmeleri yakından takip ediyor. 32 günlük kredi faiz oranları için en yüksek faiz veren banka Burgan Bank oldu. Burgan Bank bir önce yapmış olduğu faiz hamlesini geri aldı ve yükselttiği faiz oranının yeniden düşürdü. Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı yüzde 14 seviyesinden yüzde 13,75 seviyesine çekildi. En yüksek faiz veren banka unvanı değişmezken en yüksek faiz oranı ise düşürüldü.

10 ARALIK EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

Burganbank Vadeli Mevduat faiz oranı % 13,75

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.25

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