Faiz indirim müjdeleri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda aylık yani 32 günlük mevduat faiz oranları değişti. Birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu gelişmeleri yakından takip ediyor. 32 günlük kredi faiz oranları için en yüksek faiz veren banka Burgan Bank oldu. Burgan Bank bir önce yapmış olduğu faiz hamlesini geri aldı ve yükselttiği faiz oranının yeniden düşürdü. Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı yüzde 14 seviyesinden yüzde 13,75 seviyesine çekildi. En yüksek faiz veren banka unvanı değişmezken en yüksek faiz oranı ise düşürüldü.

10 ARALIK EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

Burganbank Vadeli Mevduat faiz oranı % 13,75

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.25

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ