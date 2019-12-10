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  • 10.12.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 16:31

10 Aralık yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılmaktadır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak edilmeye başlandı. alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Peki, 10 Aralık hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler...

10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşının ödendiği iller merak konusu oldu. Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenilebiliyor. İşte evde bakım aylığı sorgulama işlemi...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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