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  • 10.12.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 16:08

ları siliniyor mu? KYK borçları son dakika Başkan Erdoğan açıklaması

ları ile ilgili Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan: "(KYK borçları) Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız."

KYK borçları son dakika Başkan Erdoğan açıklaması

KYK öğrenim kredisi borçlarının 2019 yılı sona ermeden yeniden ele alınması bekleniyor. KYK borçları için ise 3 ana başlık öne çıkıyor. Bu başlıklar KYK borçlarının tamamının silinmesi, KYK borçlarının yalnızca faizlerinin silinmesi veya KYK borçlarının silinmeden yapılandırılması.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bu konu şu anda gündemimizde. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız. Beklentiniz biliyorum borçların silinmesi olacaktır. Burada yeni çalışmalar olacaktır. O da nedir, kredi olayı kalkacaktır sadece burs verilme süreci

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