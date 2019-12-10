KYK öğrenim kredisi borçlarının 2019 yılı sona ermeden yeniden ele alınması bekleniyor. KYK borçları için ise 3 ana başlık öne çıkıyor. Bu başlıklar KYK borçlarının tamamının silinmesi, KYK borçlarının yalnızca faizlerinin silinmesi veya KYK borçlarının silinmeden yapılandırılması.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bu konu şu anda gündemimizde. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız. Beklentiniz biliyorum borçların silinmesi olacaktır. Burada yeni çalışmalar olacaktır. O da nedir, kredi olayı kalkacaktır sadece burs verilme süreci