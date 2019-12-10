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  • 10.12.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 13:42

vadeli oranları getirisi ne oldu? 32, 46, 92 ve 181 günlük...

oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda güncellendi. 32, 46, 92 ve 181 günlük Ziraat Bankası vadeli faiz oranları hesaplama detayları haberimizde yer alıyor. Kamu bankaları içerisinde en yüksek faiz veren banka Ziraat Bankası olmaya devam ediyor. Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası (TL) cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve kırık vadeli olarak açtırabilirsiniz. Vade bitiminde anaparanızı faiz getirisiyle birlikte geri alabilirsiniz.. Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınız; vade bitiminde aksine bir talimat vermediğiniz sürece, otomatik olarak bir önceki vade süresi kadar yenilenir.

Ziraat Bankası vadeli faiz oranları getirisi ne oldu?

Ziraat Bankası mevduat faiz oranları güncellendi! Güncellenen Ziraat Bankası vadeli hesap faiz oranlarına göre mevduat faizi hesaplama işlemi revize edildi. 20.000 TL mevduat için Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faiz oranları değişirken, kamu bankaları arasında en yüksek faiz veren banka olarak liderlik halen Ziraat Bankası'nda bulunuyor! Revize olan Ziraat Bankası faiz oranları ve Ziraat Bankası vadeli hesap faiz oranları 2019 hesaplama ayrıntıları haberimizde… Ziraat Bankası'nda 20 bin TL mevduatın 32 günlük faiz getirisi hesaplamasında net 167,60 TL kazanç sonucuna ulaşılır. 20.000 TL 32 günlük Ziraat Bankası vadeli hesap faizi hesaplaması ile vade sonunda 20.167,60 TL'ye yükselir. İşte Ziraat Bankası vadeli faiz oranları getirisi...


GÜNCEL ZİRAAT BANKASI MEVDUAT (VADELİ HESAP) FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Ziraat Bankası'nın mevduat faiz oranları %11,25'ten başlar. Vade süresi arttıkça, Ziraat Bankası'nın vadeli hesap faiz oranları azalır.
Ziraat Bankası'nın en yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için farklı vade süreleri için
Ziraat Bankası mevduat faiz oranları karşılaştırması aşağıda yapılmaktadır.

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