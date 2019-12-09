SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı hangi tarihte, ne zaman olacak? İşte emekli maaşı güncel zamlı liste detayları haberimizde. SSK SGK ve Bağ-kur emeklisi için zam oranı nasıl olacak merak ediliyor. Emekli için zam görüşmeleri Aralık ayında yapılacak. Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Emekli maaş listesi! Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi...

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EMEKLİYE 2'Lİ ZAM FORMÜLÜ

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranında 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahminler var. 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12. Buna göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

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