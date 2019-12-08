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  • 09.12.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:11

Cenaze, , rapor, 2022 engelli ve nasıl alınır, ne kadar? - başvuru şartları nedir?

, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda hakların bazıları cenaze yardımı, , , 2022 aylığıdır. SGK, halk içinde olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir. Peki çalışan anneye doğum yardımı, çocuk süt ve emzirme parası kreş yardımı ne kadar, nasıl alınır? İşte detaylar

Yıl bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın

SSK (SGK) çeşitli isimler adı altında ödemeler yapıyor. Fakat bu ödemeler vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmiyor. Bu bağlamda
vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ve bu ödemeleri yıl bitmeden kesin almanız gerekiyor. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? SSK farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

ÖDEMELERİ SGK YÖNETİMİ BELİRLİYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.

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