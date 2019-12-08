SSK (SGK) çeşitli isimler adı altında ödemeler yapıyor. Fakat bu ödemeler vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmiyor. Bu bağlamda

vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ve bu ödemeleri yıl bitmeden kesin almanız gerekiyor. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? SSK farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

ÖDEMELERİ SGK YÖNETİMİ BELİRLİYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.

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