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  • 09.12.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:29

Ev hanımlarına hangi lar kredi veriyor? Ev hanımlarına en uygun kredi veren bankaların tam listesi!

veren lar 2019 yılında gelir belgesi şartı aramadan ihtiyaç kredi ürünlerini sunuyor! Belgeli herhangi bir geliri olmayan ev hanımları, ev hanımlarına kredi 2019 kampanyaları sunan bankalar aracılığı ile nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Uygun li ev hanımlarına kredi veren bankalar ile girişimcilik yapan ev hanımı sayısı da artış gösteriyor. Ev hanımlarına kredi veren bankaların güncel listesi ve ev hanımlarına kredi 2019 hesaplama işlemi ayrıntıları haberimizde…

Ev hanımlarına hangi bankalar kredi veriyor?

Kredi almak isteyen vatandaşlar faiz oranlarını büyük bir dikkatle araştırıyor. Bu bağlamda ev hanımları da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Haberimizde ev hanımlarına hangi bankalar en uygun kredi veriyor? Şeklinde bir soruyu cevaplandıracağız. Ev hanımlarına en uygun kredi veren banka Enpara'dır. Ev hanımları Enpara %1,25 faiz oranı ile başlar ve 30.000 TL tutara kadar 60 ay vadeli kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası ev hanımlarına kredi kampanyası bulunmamaktadır. Ziraat Bankası'nda verilen ihtiyaç kredilerinde, gelir belgesi ve gerekli hallerde teminat talebinde bulunulur. İşte ev hanımlarına gelir belgesi olmadan kredi veren bankaların tam listesi!

Ev hanımlarına kredi veren bankalar 2019 yılında şu şekilde sıralanıyor:

• Şekerbank

• Odeabank

• CEPTETEB

• Enpara

• Aktif Bank (NKolay Kredi)

• PTT

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