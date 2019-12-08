Kredi almak isteyen vatandaşlar faiz oranlarını büyük bir dikkatle araştırıyor. Bu bağlamda ev hanımları da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Haberimizde ev hanımlarına hangi bankalar en uygun kredi veriyor? Şeklinde bir soruyu cevaplandıracağız. Ev hanımlarına en uygun kredi veren banka Enpara'dır. Ev hanımları Enpara %1,25 faiz oranı ile başlar ve 30.000 TL tutara kadar 60 ay vadeli kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası ev hanımlarına kredi kampanyası bulunmamaktadır. Ziraat Bankası'nda verilen ihtiyaç kredilerinde, gelir belgesi ve gerekli hallerde teminat talebinde bulunulur. İşte ev hanımlarına gelir belgesi olmadan kredi veren bankaların tam listesi!

Ev hanımlarına kredi veren bankalar 2019 yılında şu şekilde sıralanıyor:

• Şekerbank

• Odeabank

• CEPTETEB

• Enpara

• Aktif Bank (NKolay Kredi)

• PTT

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