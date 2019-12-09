AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılı için geri sayım devam ederken AGİ ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı gündemde yerini aldı. Asgari ücret ve AGİ zammına dair yapılan son açıklamalar milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı bu hafta başında gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? İşte son yapılan açıklamalar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.