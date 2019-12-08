Bankaların ardı ardına açıkladığı kredi faiz indiriminde fırsatlar devam ediyor. Üç aylık süreçte kredi faizlerindeki indirimlerle bankaların sunduğu avantajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının 2.haftasında kredi indirimi avantajı devam ediyor. Bankalar arasında rekabet en üst seviyeye çıktı. ING Türkiye'nin konut kredisini 0,98'e düşürmesinin ardından TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü açıkladı. İşte 9 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları...

ING TÜRKİYE'DEN KONUT KREDİSİ FAİZİNDE İNDİRİM

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

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