Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi. 3600 ek gösterge çıkarsa ise hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Bu anlamda af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son gelişmelere haberimizde yer veriyoruz. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte 9 Aralık af yasası ve 3600 ek göstergede son durum...

9 ARALIK MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ - HDP Grup Başkan...

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

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