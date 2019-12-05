80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru kriterleri! 6 Aralık taşeron işçiye ek ödeme yapılacak mı?

Kadroya geçen taşeron işçiye ek ödeme ve KİT'lere kadro haberleri ve son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki 80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru kriterleri nelerdir? Taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

TAŞERON VE KİT İÇİN SON GELİŞMELER!

KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Bu konuda Tes-İş Sendikası üyeleri asıl işi yaptıklarını ve sürekli işçi kadrolarına atanmak istediklerini belirtmekteler. Sendikada yapılan açıklamada kadro bekleyen 80 bin işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerin 5 bin'i Tes-İş Sendikası iş kollarında faaliyet sürdürüyor

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