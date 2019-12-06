Yeni yargı paketi hakkındaki son gelişmeler binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Genel af ile ilgili son açıklamayı MHP lideri Devlet Bahçeli yapmıştı. TBMM'ye önümüzdeki ay sunulması beklenen "İkinci Yargı Paketi" kapsamında genel af ve ceza indirimi düzenlemesinin yer alıp almayacağı merak konusu oldu. İnfaz yasası hakkında bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İşte af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son detaylar...

İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, infaz düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çelik görüş ayrılığı mı var sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli arasında gerek yüz yüze gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok. Cumhur İttifakına vatandaşlarımızın verdiği desteği görüyoruz. Sonuçta iki farklı parti var. Cumhur İttifakında güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz.

Burada da arkadaşlarımız hem bizim partimizden hem de MHP'den Cumhur İttifakının bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var. Burada tam bir nokta konmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığında çalışmalar devam ediyor. Dosya kapandı denecek bir noktada değiliz. Cumhur İttifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada.