Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.12.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:25

6 Aralık bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler! 2020'de çıkacak mı yeni gelişme... EYT kimleri kapsayacak?

son durum nedir, kimleri kapsıyor araştırması vatandaşların gündeminde. yasası yani EYT hakkında son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 6 Aralık son haberleri.... EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

6 Aralık EYT haberleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. EYT bekleyen binlerce kişi yasanın çıkmasını bekliyor. Fakat Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. İşte yapılan o değerlendirmeler hükümet ve muhalefet kanadından gelen açıklamalar… Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Başkan Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza vermişti. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri6 Aralık bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler! EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme... EYT kimleri kapsayacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri