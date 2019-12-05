6 Aralık EYT haberleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. EYT bekleyen binlerce kişi yasanın çıkmasını bekliyor. Fakat Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. İşte yapılan o değerlendirmeler hükümet ve muhalefet kanadından gelen açıklamalar… Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Başkan Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza vermişti. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ