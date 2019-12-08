9 Aralık Meclis gündemi ve EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

9 ARALIK MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ - HDP Grup Başkan...

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

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