Geçtiğimiz günlerde 2020 asgari ücret için Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından yapılan açıklamada 10 Aralık'ta ikinci toplantının yapılacağı ifade edildi. Peki 2020 asgari ücret beklentisi nedir? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından belirlenen yol haritası açıklandı. İkinci ve üçüncü toplantıların komisyona katılan grupların ev sahipliğinde dördüncü toplantının ise Bakanlık'ta yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yapılacak olan toplantıların ardından nihai karar ise Aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşılacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem köşesinde çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Faruk Erdem'in aktardıklarına göre bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor ve 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda olduğu görülüyor.

Bu konuya ilişkin Faruk Erdem'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

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