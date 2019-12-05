Asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinden sonra asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. İlk maaşlar ise 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Peki asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret brüt net zammı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.

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