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  • 06.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:30

2020 brüt net mı... Asgari ücret bekar, için ne kadar olacak?

ile çalışanların odaklandığı asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasından asgari ücret ile çalışanlar merakla bekar bir kişinin asgari ücret maaşını araştırmaya başladı. Asgari ücret tespit komisyonunda yer alan isimlerden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından kritik bir açıklama geldi. Açıklama sonrasında 2020 asgari ücret mı ne kadar olacak sorusuna ikinci toplantı öncesinde cevap verilmiş oldu. oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor.

Asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar?

Asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinden sonra asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. İlk maaşlar ise 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Peki asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret brüt net zammı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.

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