Gözler asgari ücret ile çalışanlara yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, bir diğer gelişme ise AGİ zamları oldu. Milyonlarca çalışan AGİ zammını merak ediyor. Bu bağlamda yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammına ve 2020 AGİ ödemelerine kilitlendi. 2020 asgari ücret zammı ile birlikte yeni AGİ ödemeleri de netleşecek. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 2020 yılı asgari ücreti açıklamasıyla birlikte AGİ'de netlik kazanmış olacak.

AGİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti.

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