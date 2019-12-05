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  • 06.12.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:27

? 2020 yılı AGİ evli bekar maaş mı ne kadar olacak? İşte !

mıyla birlikte asgari geçim indirimine de 2020 yılında zam yapılacak görüşmeler başladı. Vatandaşlar ocak ayında yapılacak olan zamları büyük bir heyecanla beklerden asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar. Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

AGİ 2020 yılında ne kadar olacak? AGİ tablosu

Gözler asgari ücret ile çalışanlara yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, bir diğer gelişme ise AGİ zamları oldu. Milyonlarca çalışan AGİ zammını merak ediyor. Bu bağlamda yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammına ve 2020 AGİ ödemelerine kilitlendi. 2020 asgari ücret zammı ile birlikte yeni AGİ ödemeleri de netleşecek. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 2020 yılı asgari ücreti açıklamasıyla birlikte AGİ'de netlik kazanmış olacak.

AGİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti.

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