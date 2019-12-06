Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. Yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla güncel emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi... Ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı değişkenlik gösterebilecek. Emekliler ay içerisinde de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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2020 OCAK AYI GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. Zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı.

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