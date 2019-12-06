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  • 06.12.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:51

, Bağ- Kur emekli maaş mı ne kadar olacak? İşte ...

2020 yılı , ve Bağkur emekli maaşı mı ne kadar olacak? Sorusu milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda 5 aylık a göre SSK ve emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Yüzde 5.31'lik artış maaşları 67,48 ile 323,23 lira arasında yükseltecek. Merkez'in beklenti anketine bakılırsa emekli maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları...

2020 yılı taban ve tavan emekli maaşları ne kadar?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. Yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla güncel emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi... Ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı değişkenlik gösterebilecek. Emekliler ay içerisinde de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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2020 OCAK AYI GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. Zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı.

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