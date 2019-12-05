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  • 05.12.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 13:27

Erkeklere de dul maaşı hakkı! İşte başvuru alma şartları

Dul maaşının ya da ölen eşin maaşının sadece kadınlara ödendiğiyle ilgili genel bir algı var. Oysa le ilgili düzenlemelerde cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanların vefatı halinde onların geride kalan yakınlarına da destek düzenlemeleri içeriyor. Yani ölen lının eş ve çocukları belli şartlar ve oranlar dahilinde maaş almaya devam ediyor. Geride kalan çocuklara yetim maaşı, eşlere ise dul maaşı ödeniyor. Dul maaşıyla ilgili çok da bilinmeyen bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Peki eşi vefat eden alma başvuru şartları nedir? Eş üzerinden ikinci aylık nasıl alınır?

Erkeklerinde bu hakkı var! İşte başvuru şartları

Eşi vefat eden erkekler de dul maaşı alıyor. Bu maaşta kadın-erkek ayrımı bulunmuyor. Şartları sağlayanlar dul maaşını bağlatabiliyor. Peki dul aylığı ikinci bir evlilikte kesilir mi? Evlenip boşanırsa yeniden bağlanır mı? Emekli veya çalışana ödeme kesintisi yapılır mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dul maaşı olarak bilinen diğer bir adıyla ölüm aylığıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı... Dul maaşı olarak bilinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa uygulamaya bakıldığında bunun için bir cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz.

Sigortalılık süresi

Burada aylığın kesilmesine sebep olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Koca evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var. SSK'lı (4A) olanların en az 5 yıl sigortası, 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor.

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