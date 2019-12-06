Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva-Florya konusunda yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu anlaşma ile birlikte Fatih Terim'in isteğini de yerine getirmiş oldu. Cimbom, anlaşma kapsamında Florya arazisini geri aldı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yer aldığı araziyi tekrar kulübe kazandırırken, Emlak Konut'a 120 milyon TL ödeyecek. Bu paranın vadeli ödeneceği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Florya'da kalması gerektiğini ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu daha önce yönetime bildirmişti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin açıklamaları:

"Florya arazisi Galatasaray'a iade edildi. Bu arazinin iadesinin karşılığı olarak 120 milyon TL'yi Galatasaray ödüyor, orada yaptığımız masraflar da kulüp tarafından ödeniyor. Riva sözleşmesi de aynı şartlarda devam ediyor."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ"

"Bugün burada, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden dolayı çıkamadığımız Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz."

"FLORYA BİZİM MABEDİMİZ"

"Florya, bizim mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Gecikmeden kaynaklanan bütün faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi de geri ödüyoruz. Biz bedel ödeyerek tekrar evimize sahip oluyoruz."

İşte Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklama:

''Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.''

FLORYA PROJESİ

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018'da yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63 bin 230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket Payı gelirinin yüzde 71,43'ü Emlak Konut'a, yüzde 28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olacaktı.

RİVA PROJESİ

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017'de Riva için gerçekleşen ihaleyi ise Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale, en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat verildi. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut'a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak.