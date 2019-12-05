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  • 06.12.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:17

ve Bağkur yle ne kadar oldu? Emekli maaşı taban ve tavan açıklaması!

ve Bağkur emeklisi ek ödeme mı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Bu durumda en yüksek emekli maaşı 6 bin 395 TL ye ulaşacak. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? İşte taban ve tavan emekli maaşı...

Emekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar olacak?

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar oldu? Emeli maaşı taban ve tavan açıklaması haberimizde yer almaktadır. Bu bağlamda 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2020 yılı Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşların kaç para olacağı da dört gözle bekleniyor. Emekliler kendilerine yeni haklar tanıyacak KPDK toplantısını dört gözle bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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EN DÜŞÜK TABAN EMEKLİ MAAŞI

TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE'de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5'i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu.

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