SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar oldu? Emeli maaşı taban ve tavan açıklaması haberimizde yer almaktadır. Bu bağlamda 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2020 yılı Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşların kaç para olacağı da dört gözle bekleniyor. Emekliler kendilerine yeni haklar tanıyacak KPDK toplantısını dört gözle bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN DÜŞÜK TABAN EMEKLİ MAAŞI

TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE'de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5'i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ