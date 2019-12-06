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  • 06.12.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:41

2020 yılı , ne kadar olacak? Annelere kaç lira ödeme yapılacak?

2020 yılında annelere yapılacak , gibi ödemeler ocak itibarıyla artışına ve a göre zamlanacak. Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük yani asgari ücretle çalışan anneye şu anda 2.020 liralık maaş üzerinden yapılan ödeme 6.367 lira. Maaş arttıkça ödeme de artıyor. Asgari ücretin ocak itibarıyla yüzde 12-17 arasında artacağıyla ilgili öngörüler var. 2020 yılı çocuk parası, doğum yardımı ve süt parası ne kadar olacak? Annelere kaç lira ödeme yapılacak? Detaylar haberimizde...



Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak.

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