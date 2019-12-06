



Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak.