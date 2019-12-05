Milyonlarca emekli yaklaşık olarak 12.5 milyon SGK SSK ve Bağkur'lu vatandaş zamları ve en düşük en yüksek maaşları merak ediyor. Bu anlamda emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Yeni yılda tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli vatandaşların zam hakkında bekleyişi devam ederken emekli maaşları ne kadar olacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Peki 2020 yılında SGK ve Bağkur emekli maaşları kaç para olacak? İşte en düşük ve en yüksek maaş...

SGK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.

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