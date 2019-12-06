En uygun kredi veren banka değişti! 0,79 ve 0,98 müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Banka kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Konut kredisi için bankalardan art arda gelen açıklamalar sonrasında tüketiciler en düşük konut kredisinin hangi bankada olduğunu merak ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları için indirim kararı beklenirken özel bankaların kredi faiz oranları ise düşmeye devam ediyor. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek? 2019 yılının son ayında yapılan güncellemeler ile konut kredileri yüzde 1,50'lerden yüzde 0,98'lere kadar düşmüştür.

Üstelik bankaların birçoğu vade gün sayılarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Bu durum, kredi tutarı ve vadesi bakımından daha kolay ev sahibi olmak anlamına geliyor. Alternatif Bank'ın yaptığı açıklamayla beraber konut kredisi faizlerinin yüzde 0,98'e düşürüldüğü belirtildi. Alternatif Bank dışında da pek çok bankanın konut kredisi faiz oranları düşük seyrediyor. Bu kapsamda en düşük konut kredisi hangi bankada, en düşük konut kredisi faizi ne kadar sorusunun yanıtları;

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ