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  • 06.12.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 16:42

'dan bir rekor daha! 20 ayın zirvesini gördü

Son dakika haberine göre 'da BIST100 endeksi 109 bin 315 puan ile 20 ayın zirvesini gördü. Günün ilk yarısında 108.300-109.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 109 bin 300 seviyesini de aşarak, 109 bin 315 puanı gördü.

100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Endeks saat 15.59 itibarıyla 109 bin 6 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.30 oranında yükseldi. Bankacılık endeksi de yüzde 0.21 oranında yükselişle 152 bin 774 puanda bulunuyor.

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