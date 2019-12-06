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  • 06.12.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:39

En yüksek hoşgeldin faizi veren bankalar hangileri? 10.000 lira mevduatta...

Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Özel veya kamu bankaları tarafından sunulan bu faiz oranı dikkate alındığında mevduat faizleri günden güne değişiyor. 32 günlük en yüksek faiz veren banka ING Bank’tır. %14 hoşgeldin faizi ile birlikte ING Bank, %13,75 faiz veren Burgan Bank’tan daha yüksek faiz oranı ile mevduatları değerlendirme fırsatı tanır. 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar 2019 listesindeki banka faiz oranlarını takvim.com.tr'de verdik.

En yüksek hoşgeldin faizi veren bankalar hangileri?

Hoşgeldin faizi veren bankalar 2019 yılında en yüksek mevduat faiz oranları ile müşterilerine en yüksek vadeli mevduat hesabı getirisi sunmaya devam ediyor. Banka mevduat faiz oranları 2019 listesini baştan aşağı değiştiren hoşgeldin faizi veren bankalar, klasik vadeli hesap faiz oranları ile kıyaslanamayacak yüksek faiz getirisi sunuyor! En yüksek mevduat faizi veren banka listesinin başında yer alan hoşgeldin faizi veren bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları ve mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır?

HOŞGELDİN FAİZİ VEREN BANKALAR

Hoşgeldin faizi veren bankalar müşterilerine en yüksek mevduat getirisi sunuyor. Müşterilerine en yüksek mevduat faiz oranları ile hizmet sunan hoşgeldin faizi veren bankalar şunlardır:

• ING Bank

• Denizbank

• Garanti BBVA

• Alternatif Bank

• Fibabanka

• Akbank

• QNB Finansbank

• HSBC

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