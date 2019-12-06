Hoşgeldin faizi veren bankalar 2019 yılında en yüksek mevduat faiz oranları ile müşterilerine en yüksek vadeli mevduat hesabı getirisi sunmaya devam ediyor. Banka mevduat faiz oranları 2019 listesini baştan aşağı değiştiren hoşgeldin faizi veren bankalar, klasik vadeli hesap faiz oranları ile kıyaslanamayacak yüksek faiz getirisi sunuyor! En yüksek mevduat faizi veren banka listesinin başında yer alan hoşgeldin faizi veren bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları ve mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır?

HOŞGELDİN FAİZİ VEREN BANKALAR

Hoşgeldin faizi veren bankalar müşterilerine en yüksek mevduat getirisi sunuyor. Müşterilerine en yüksek mevduat faiz oranları ile hizmet sunan hoşgeldin faizi veren bankalar şunlardır:

• ING Bank

• Denizbank

• Garanti BBVA

• Alternatif Bank

• Fibabanka

• Akbank

• QNB Finansbank

• HSBC