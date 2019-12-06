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  • 06.12.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:45

Son dakika: Bakan 'tan flaş açıklama: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye , Türkiye'nin de 2020 hedefleri için önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye , Türkiye'nin de 2020 hedefleri için önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz." dedi.

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