Son günlerde binlerce kişi Genel Af Yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu? ve 3600 ek gösterge meclise geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Son olarak af yasası ile ilgili Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim şeklinde açıklama yaptı. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yaptı. İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı.

"Teklifimizi beklemeye aldık"

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim

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