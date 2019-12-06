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  • 06.12.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:40

, yasası ve için yeni gelişme!

Vatandaşlar ve çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Milyonlarca kişi Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? 3600 ek gösterge meclise geldi mi? gibi soruların yanıtını binlerce kişi merak ediyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak.

EYT, genel af yasası ve 3600 ek gösterge yeni gelişme!

Son günlerde binlerce kişi Genel Af Yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu? ve 3600 ek gösterge meclise geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Son olarak af yasası ile ilgili Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim şeklinde açıklama yaptı. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yaptı. İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı.

"Teklifimizi beklemeye aldık"

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim

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