SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200'e indirecek teklif, Meclis'e sunulacak. Peki İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları! İntibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. İşte detaylar.... son dakika haberleri intibak zammı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

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EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak.

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