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  • 06.12.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 11:29

6 Aralık ve Bağkur emekli maaşı intibak oranı ne oldu?

6 Aralık itibari ile sı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda intibak yasası dört gözle bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İntibak yasasının ne an çıkacağı henüz netlik kazanmadı. 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı, 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Maaşlar 355 lira artacak

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200'e indirecek teklif, Meclis'e sunulacak. Peki İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları! İntibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. İşte detaylar.... son dakika haberleri intibak zammı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

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EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak.

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