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  • 06.12.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:23

Çalışan yeni anneye 2020'de en az 7 bin 470 TL (, , süt ve emzirme, kreş yardımı)

Çalışan anneler için devlet desteği her yıl arıyor. Yapılan en önemli ödemeler arasında ‘’, ‘’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ve ‘kreş yardımı’ olarak ortaya çıkıyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. Özellikle kadınlar arasında çalışan anneler hem ev işlerini hem çalıştıkları firmalarda verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek ülke ekonomisine ve ev ekonomisine destek veriyor. Peki çalışan anneye doğum yardımı, ve emzirme parası kreş yardımı ne kadar, nasıl alınır? İşte detaylar

Çalışan yeni anneye 2020'de en az 7 bin 470 TL

Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak itibarıyla asgari ücret artışına ve enflasyona göre zamlanacak. Ocak itibarıyla doğum yapacak annelerin eline en az 7.470 lira geçecek... Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak. Annelere verilen destekler hem ailenin yükünü azaltıyor hem de nesillerin çoğalmasında büyük bir teşvik sağlıyor. İşte çalışan annelere devletin verdiği çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parası, kreş yardımı detayları…

SGK yönetimi belirliyor

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.

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