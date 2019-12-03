Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.12.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:41

Meclis'e geldi mi? 4 Aralık 2. yargı paketi maddeleri içeriği nedir?

4 Aralık maddeleri içeriği nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Adalet Bakanı , yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi. çalışmasının tamamladıktan sonra teklif taslağını başta MHP olmak üzere tüm siyasi partilere götürecek ve uzlaşı arayacak.

2. yargı paketi Meclis'e geldi mi? Maddeleri neler?

4 Aralık son dakika yargı paketi ve af yasası haberleri yakından takip ediliyor. Bu anlamda af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların gündeminde. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla "af yasası" ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani, bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek.

AF YASASI İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri2. yargı paketi Meclis'e geldi mi? 4 Aralık 2. yargı paketi son dakika maddeleri içeriği nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri