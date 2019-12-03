4 Aralık son dakika yargı paketi ve af yasası haberleri yakından takip ediliyor. Bu anlamda af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların gündeminde. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla "af yasası" ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani, bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek.

AF YASASI İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ