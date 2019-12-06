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    • 11.03.2020 13:28
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    2020 yılı kefilsiz lar hangileri? İşte liste

    Kefilsiz bordrosuz lar ile nakit ihtiyaçlarına anından karşılık bulunuyor. İnternetten başvuruda bulunulabilen SMS ile başvuruyu da kabul ediyor. En kolay kefilsiz kredi veren bankaların listesi ise şöyle sıralanabilir: Enpara'da kefil ve bordro şartı aranmadan 30.000 TL'ye kadar kredi sunulur.

    Kefilsiz kredi veren bankalar hangileri?

    Vatandaşların, bankalardan kredi alabilmek için onlarca şartı bazen bu durumu zorlaştırıyor. Bu bağlamda gelir belgesiz kefilsiz kredi veren bankalar ev hanımlarından emeklilere kadar geniş bir müşteri portföyünün taleplerini karşılar. En kolay kefilsiz bordrosuz kredi veren bankalar 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da hizmetine devam edecektir.

    KEFİLSİZ KOŞULSUZ EN KOLAY KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ

    Enpara Kefilsiz Bordrosuz Kredi

    Enpara'da kefil ve bordro şartı aranmadan 30.000 TL'ye kadar kredi sunulur. QNB Finansbank'a bağlı olarak hizmet veren Enpara'da, Enpara.com adresi üzerinden kefilsiz koşulsuz kolay kredi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. 60 aya varan vadelerle kefilsiz evraksız kredi veren Enpara'da kredi faiz oranları %1,25'den başlar. Vade süresi uzadıkça kredi faiz oranlarının arttığı Enpara'da ihtiyaçlarınız için hızlı ve kolay kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

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