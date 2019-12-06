6 Aralık Cuma dolar ve euro fiyatları, gün sonunda en çok araştırılan arasında yerini aldı. Haftanın kapanış gününde özellikle şu saatlerce güncel euro ve dolar alış satış fiyatı merak konusu oldu. Son dönemlerde 5.70-5.75 bandında yer alan dolar/TL, dünkü işlem gününde petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte 5.76'nın üzerinde işlem görmüştü. İşte 6 Aralık Cuma güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?