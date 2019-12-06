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  • 06.12.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 18:28

Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 6 Aralık gün sonu canlı ne kadar oldu?

Piyasaların kapanış gününde dolar ve eurodaki güncel durum başta yatırımcılar olmak üzere binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 6 Aralık Cuma günü, gün sonunda dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Yurt içi piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte 6 Aralık anlık dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu?

6 Aralık Cuma dolar ve euro fiyatları, gün sonunda en çok araştırılan arasında yerini aldı. Haftanın kapanış gününde özellikle şu saatlerce güncel euro ve dolar alış satış fiyatı merak konusu oldu. Son dönemlerde 5.70-5.75 bandında yer alan dolar/TL, dünkü işlem gününde petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte 5.76'nın üzerinde işlem görmüştü. İşte 6 Aralık Cuma güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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