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  • 06.12.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 18:07

2018 2. dönem ne zaman?

Buzağı desteği 2018 ödemeleri ne zaman yapılacak? 2018 buzağı desteklemeleri yattı mı? Gibi sorular çiftçiler tarafından oldukça merak ediliyor. Buzağı desteklemeleri, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. Peki 2018 buzağı destek ödemesi kaç para olacak? Ödemelerin yakın zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

2018 2. dönem buzağı destek ödeme tarihi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı buzağı desteklemeleri için bekleyiş devam ediyor. 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiriciye 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon liralık ödeme yapılmıştı. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Başvurular ne zaman? Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin yakın zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

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