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  • 03.12.2019 07:50
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 07:53

son dakika! 3 Aralık bugün , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar?

nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çin’in imalat verilerinin ekonomik büyümeye işaret etmesi ve güçlenen doların altın talebini azaltması etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,17 artışla 269 bin 800 liraya yükseldi. Bugün gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? İşte 3 Aralık ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü. Yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Aralık Salı günü gram altın 269,98 liradan alınırken, 270,02 liradan satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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