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  • 02.12.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:56

Emekli maaşı ve Bağkur hangi tarihte olacak? İşte

ve emeklisi için oranı nasıl olacak merak ediliyor. Emekli için zam görüşmeleri Aralık ayında yapılacak. Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Emekli maaş listesi! Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi...

İşte emekli maaşı yeni zamlı liste

Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı binlerce kişi tarafınca merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşlarına ne vakit zam yapılacak? İşte emekli maaşı sıralaması! Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa nazaran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak? İşte tüm detaylar

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ne kadar zam alacağı Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. 12.5 milyon emekli emekli zamlarına ek olarak yüzde 4 zam verilmesini talep ediyor. Ayrıca SSK ve Bağ-kur emeklileri de Memurlar ve memur emeklileri 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa Ocak'ta fark alacak.

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