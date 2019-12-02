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Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Peki, aile yardımı ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Aile yardımına yapılan zam memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte emekliler ve memurların merakla beklediği tüm detaylar...

02.12.2019 07:54 - Son Güncelleme: 02.12.2019 07:54
Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Memurlar maaşlarıyla birlikte aile yardımında da yaşanacak Ocak artışını beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talep, önümüzdeki günlerde toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) da taşınacak.

Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Eğer kabul edilirse, memurlara her ay ödenen aile yardımı emekliler için de hayata geçirilecek.

Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira.

Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira.

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