Emekliye memura ayda 406 TL! | 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Peki, aile yardımı ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Aile yardımına yapılan zam memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte emekliler ve memurların merakla beklediği tüm detaylar...
02.12.2019 07:54
- Son Güncelleme: 02.12.2019 07:54
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