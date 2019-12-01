Bugün emekli olunca kaç para maaş alırım? Sorusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar. Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

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