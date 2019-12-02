SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı zammının kaç para olacağı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bu bağlamda emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Sorusu oldukça popüler. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam gerçekleştirildi. Memurlara da yüzde 6 oranın zam yapıldı. Şimdi gözler ocak zammına çevrildi. TCMB tarafından yapılan açıklamada enflasyonun yüzde 12.18 olacağı açıklandı. Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 12.18 olacak. Böylece, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ocakta yüzde 6.82 artacak.

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