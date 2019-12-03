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  • 03.12.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 17:25

... Bir daha indirdi! faiz ne kadar oldu?

haberi: oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Yapı Kredi’nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0.99 faizle konut kredisi alabilecek.

Son dakika... Bir banka daha kredi faizinde indirime gitti

haberi: Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, nın makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre, müşterilerine ve üreticilere değer katabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve "Tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Geçerli oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz" dedi

3 ARALIK KREDİ FAİZ ORANLARI

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan yla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.
Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.55

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.13

Konut kredisi: 1.05

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.31

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.1

Taşıt kredisi: 1.23

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.14

Taşıt kredisi: 1.1

Ev kredisi: 1.06

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