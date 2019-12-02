Piyasaların açılış gününde Dolar/TL'deki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dolar/TL, geçen haftanın ilk gününde hafif yukarı yönlü hareket etmişti. Geçtiğimiz hafta yüzde 0,51 değer kazanarak 5,7510 liraya yükselen dolar kuru, 2 Aralık'a alışta 5,7489 satışta 5,7523 seviyesinde başladı. Peki, 2 Aralık euro ve dolar canlı alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?