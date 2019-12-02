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  • 02.12.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:40

açılış gününde ne kadar oldu? 2 Aralık ve dolar canlı alış satış fiyatı nedir?

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden binlerce vatandaş özellikle son dönemlerde dalgalı seyrini sürdüren /TL'deki güncel durumu öğrenmek istiyor. Piyasaların açılış gününde "Dolar açılış gününde ne kadar oldu?" sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Dalgalı seyir izleyen dolar/TL 2 Aralık'a 5,7523 bandında başladı. TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta açıklayacağı yılın son faiz kararı bekleniyor. İşte 2 Aralık ve dolar canlı alış satış fiyatları

Piyasaların açılış gününde Dolar/TL'deki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dolar/TL, geçen haftanın ilk gününde hafif yukarı yönlü hareket etmişti. Geçtiğimiz hafta yüzde 0,51 değer kazanarak 5,7510 liraya yükselen dolar kuru, 2 Aralık'a alışta 5,7489 satışta 5,7523 seviyesinde başladı. Peki, 2 Aralık euro ve dolar canlı alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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