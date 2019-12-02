Borsa İstanbul, 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu.

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ!

Borsa İstanbul 100 endeksi 108 bin seviyesini aşarak rekorunu tazeledi ve yılın en yüksek seviyesini yeniledi. Endeks, en yüksek 108 bin 154 seviyesini görürken, saat 7.25 itibarıyla 108 bin 102 seviyesinden işlem görüyor.