Asgari ücret 2020 görüşmeleri için ilk toplantı birazdan başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar ve aileleri olmak üzere milyonlarca birey bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınca yapılacak açıklamayı bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek veya üzecek. Asgari ücret maaş zammı hesaplaması için kullanılacak en büyük veri senelik enflasyon sayısı olacak. Şu anda asgari ücret 2019 yılında net 2 bin 20 lira brüt ise 2 bin 558 lira olarak ödeniyor. Asgari ücret 2020 maaş zammı için en iyi ve en kötü senaryo ile net ve brüt asgari ücret maaşı hesaplamasını takvim.com.tr olarak yaptık

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Komisyon bugün saat 14:00 itibari ile bir araya gelecek. İşçi temsilcileri ve işveren temsilcileri tarafından seçilen kişilerden oluşan komisyona ev sahipliğini ise ilk toplantı olması nedeni ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

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