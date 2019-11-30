Sabah Gazetesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kamu ve özel sektörün dev buluşmasına sahne oldu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveden reel sektöre de vatandaşlara da müjde çıktı.

Zirve kapsamında düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme girileceğini söyledi. Albayrak, bunun ön sinyallerinin gelmeye başladığını vurguladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİ

Türkiye'nin 6 yıldır çok yoğun saldırı altında olduğunu hatırlatan Albayrak, "Son 1-1.5 yılda ise üç ayrı finansal saldırıya maruz kaldık. Ama dengelenme süreciyle bu saldırıların etkilerini minimize edip püskürttükten sonra Türkiye'de değişim sürecini başlattık" dedi. Bu süreçte Türkiye'nin finansal saldırılara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için adımlar atıldığını anlatan Albayrak, "1 yıl önceyi hatırlayın. Bir tweet atıldığında etkileniyorduk. Tabii, sadece bir tweetle de değil bir günde bir sürü tehdit, yaptırım vs... Finansal piyasalar 1 yıl önce maruz kaldığı ataktan sonra daha büyük hacimli saldırılar yaşadı. Ama ne kadar hissedildi? Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiren adımlar atıldı" diye konuştu.

Son 1 yılda Türkiye ekonomisine yönelik yapılan üç finansal saldırının alınan önlemlerle bertaraf edildiğini söyleyen Albayrak, şunları vurguladı:

"Olayların içinden geçerken resmi doğru okumak lazım. Hatırlayın, 1 yıl önce enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün yüzde 10-11-12'lere düştü. Faizyüzde 40'lardan buralara geldi. Kur yükseldiğinde 'Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak' diyorlardı. Artmadı. Türkiye bu patikaya sağlam bir şekilde geldi. Nasıl geldi diyorlar? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde geldi. Bu sistem sayesinde hızlı ve güçlü refleks gösterildi. Geçmişte hatırlayın, bir karar alacaksınız. Ne kadar uzun sürerdi? 3 ay-6 ay... Daha eskilerde daha da uzundu."

BÜYÜRKEN AÇIK VERMEYECEĞİZ

Bakan Albayrak, "Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyüme oranı dediğimiz yüzde 5'leri göreceğimiz bir çeyrek ile yılı inşallah kapatıp 2020'de bu ivmenin daha da üzerine koyarak gideceğiz. Bu yılın son çeyreğinden itibaren yüzde 5 büyüme patikasına girilecek. Daha güçlü bir 2020 yılını yaşayacağız" dedi.

Albayrak, "Büyürken de cari açık vermeyeceğiz" mesajı verdi. Albayrak, kur ve faizin bağımsız ekonomiye kavuşmak için çok önemli olduğunu da vurguladı.

YILSONUNDA TAHMİN DEĞİŞTİRİYORLAR

Ekonomideki toparlanmanın ardından uluslararası kuruluşların tahminlerini revize ettiğini hatırlatan Albayrak, "Birkaç ay öncesine kadar Türkiye ekonomisinin daralacağını söyleyen kuruluşlar şimdi yılsonunda büyüme beklediklerini belirtiyorlar. Yıl biterken tahmin değiştiriyorlar" dedi.

MEVCUT LİKİDİTE ORTALAMA 5 BÜYÜTÜR

"Türkiye'nin parası yok dışarıya bağımlı. Her yıl en az 50 milyar dolar gerekiyor" söylemlerini hatırlatan Bakan Albayrak, "Geçen yıl bizi Arjantin'le kıyasladılar. Arjantin IMF ile anlaştı, ne oldu? Aradan 1 yıl geçti, Arjantin'in durumunu söylememe gerek yok. Hepiniz görüyorsunuz. Türkiye tek kuruş para almadan bu süreci yönetti. Ülkemiz sahip olduğu mevcut likiditeyle yüzde 5 büyümeyi sağlayacak altyapıya sahiptir. Yeter ki, biz bunu doğru kullanalım" mesajı verdi.

BÜYÜK YARIŞ ÖNCESİ TESTTİ

Dünyada da bir değişim yaşandığını, Türkiye'nin küresel dönüşüm rüzgârının, Batı'dan Doğu'ya kayan sürecin tam merkezinde yer aldığını hatırlatan Albayrak, "Bu nedenle 6 yıl Türkiye için büyük yarış öncesi büyük bir testti. Rekabet ortamına hazırlıklı girmesine vesile oldu" dedi.

EKONOMİDE YEŞİL ÇEVREYE KATKIDA BULUNUYORUZ

Türkiye 2023 Zirvesi'nin açılışında konuşan Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, "Sabah Gazetesi olarak Türkiye 2023 vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm sektörlerin çalışmalarına işbirlikleri yaparak destek vermeye devam ediyoruz. Sabah Gazetesi gelişen ekonomide yeşil çevreye katkıda bulunmak vizyonuyla çalışıyor. Bu kapsamda toplam 5 yılda, 1 milyon fidan dikerek Türkiye 2023 hatıra ormanı kurmayı planlıyoruz. Bu yıl 200 bin fidanı diktik. Sizlere verdiğimiz yaka kartlarının içinde tohumlar var. Onları ekerek bu kampanyamıza katkıda bulunursanız çok mutlu oluruz" dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: YILDA 150 BİN KONUT HEDEFİ

Dün gerçekleştirilen 2'nci Türkiye 2023 Zirvesi'nden orta ve alt gelirliye müjde çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zirvenin açılış konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte vatandaşın ev sahibi olmaları için önemli bir proje hazırlığında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 150 bin konut hedefinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.



13 MİLYARLIK KAYNAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, "Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu projelere 13 milyar lira kaynak aktardık. Bununla birlikte kira ve faiz yardımı, hibe, kamulaştırma gibi birçok destek verdik" dedi.

2023'TE DÜNYAYLA YARIŞACAĞIZ

Kentsel dönüşümün yol haritasını çizdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye'de 1.5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. Her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde bu dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. 300 bin hedefin bir kısmını biz gerçekleştireceğiz. Bu yıl 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümünü başlattık. İstiyoruz ki 2023'te ülkemiz her alanda dünyayla yarışır bir ülke haline gelsin" şeklinde konuştu.





Dünyanın 20 şehrinin ekonomik güç bakımından birçok ülkeyi geride bırakmış durumda olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: "Mesela, Londra'yla Hollanda, New York'la Kanada yarışıyor. Tokyo tek başına Güney Kore'yle rekabet ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısının 41'e, orta ölçekli şehir sayısının 558'e çıkması öngörülüyor. Türkiye'de de nüfusumuz artıyor, şehirlerimiz nüfus artışıyla karşı karşıya. 1950'de nüfusu 500 binden fazla olan şehir sayımız sadece 2 iken, bugün ise 40. 2015'te yayınlanan Brookings Raporu'na göre, dünyanın en hızlı gelişen ilk 10 kenti arasında 4 şehrimiz; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa yer alıyor. Fakat Türkiye'nin 4 şehirle değil, onlarca marka şehirle 'Şehirler Süper Ligi'nde yer alması gerekiyor. Bu hem ekonomik rekabet gücümüz hem de uluslararası ilişkilerimiz bağlamında çok önemli. Türkiye, şehirleriyle sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yerini almalıdır."

İFM 2021'DE BİTECEK

Bakan Kurum, "İstanbul'u finans merkezi haline getirecek çok önemli bir adımı Ataşehir'de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yapımıyla attık. İçinde BDDK, SPK, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve Borsa'nın olduğu çok önemli bir alan. Sadece şehrimizi değil, yakın Avrupa'yı ve Ortadoğu'yu ilgilendiren finans merkezinin inşaatını hızlandırdık ve 2021 yılı sonu itibarıyla da tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Kurum, "Vatandaşımız, şehirlerimiz için dertliyiz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşk ile çalışan yorulur mu? Biz aşk ile çalışıyoruz. Geleceğimizin şehirleri için, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri için çalışıyoruz" dedi.

MARKA ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ

Kurum, bugün 75 milyon 666 bin vatandaşın şehirlerde, 6 milyon 337 bin vatandaşın ise köylerde yaşadığını kaydetti. Şehirlere dair 127 hedefi ortaya koyduklarını aktaran Kurum, "Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapmak için Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı ortaya koyuyoruz, 2020 yılı içerisinde bu planı tamamlayacağız. İnsan merkezli bir kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları atıyoruz. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış yapılar inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN PEKCAN: EN ÇOK İHRACAT YAPAN 7'İNCİ ÜLKEYİZ

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, küresel ihracatta yaşanan daralmaya rağmen Türkiye'nin ihracatını büyüttüğünü söyledi. Bakan Pekcan, "En çok ihracat yapan 7'nci ülkeyiz" dedi.

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomide yaşanan daralmaya dikkat çekerek, "Dünya ticaret örgütü en fazla ticaret yapan 50 ülkenin verilerini açıkladı. Buna göre dünya ihracatı 8 aylık süreçte 2.6 puan düşerken, Türkiye'nin ağustos sonu ihracatı ise 2.9 puan arttı. Bu raporda Türkiye'nin en çok ihracat yapan 50 ülke arasında 7'nci sıraya yükseldiği görülüyor" dedi. Bu dönemde ülke olarak iyi bir performans sergilediğimizi anlatan Bakan Pekcan, küresel ekonomideki gelişmelerden etkilenmemenin mümkün olmadığını kaydetti.







